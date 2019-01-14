В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни

Суд города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китайской Народной Республики приговорил гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за контрабанду запрещенных веществ.

"Суд приговорил обвиняемого Ллойда Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать все его личное имущество", - цитирует сообщение суда средней ступени города Далянь РИА Новости.

Власти Канады крайне обеспокоены тем, что канадский гражданин приговорен к смертной казни за наркоторговлю. Об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Трюдо выразил озабоченность, отметив при этом, что данные обвинения, по его мнению, являются "недостаточно обоснованными". Слова премьер-министра Канады приводит Agence France-Presse (AFP).