Россия вошла в десятку умнейших стран мира по версии портала Vouchercloud, составившего рейтинг из 25 «самых умных государств». Эти данные, по замыслу авторов, дают представление о будущем страны.

При составлении рейтинга исследователи принимали в расчет три равнозначных фактора: средний IQ населения страны, количество Нобелевских лауреатов и школьную успеваемость. Как пояснили авторы исследования, эти данные дают представление об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны.

Россия получила следующие показатели по каждому из факторов: IQ населения – 32-е место, количество Нобелевских лауреатов – 8-е место, уровень школьного образования – 6-е место. В итоговом рейтинге «самых умных государств» Россия заняла шестое место.

Первые пять мест заняли, соответственно, Япония, Швейцария, Китай, США и Нидерланды. Исследователи также обратили внимание на показатели стран Юго-Восточной Азии: например, Южная Корея, Тайвань и Сингапур явно лидируют по показателям OQ населения и количеству образованной молодежи, но сильно отстают по числу Нобелевских лауреатов. Это дает основания предполагать, что в скором времени эти страны могут занять лидирующие позиции в списке «самых умных государств» в мире, сообщает РИА Новости.