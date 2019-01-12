Янис Григалис: КГБ Латвии «чихнуть» не могло без Москвы!

После того, как Национальный архив опубликовал документы Комитете государственной безопасности ЛССР на специальном сайте, там зарегистрировались около 14 000 пользователей. Интерес к «мешкам ЧК» у населения Латвии, честно говоря, огромный. Но и вопросов после просмотров появилось много: зачем открыли эти «мешки»? Реальные ли эти агенты? Как и почему их вербовали? На эти и другие вопросы ответил экс – переводчик президента Латвии Вайры Фрейберги, политолог Янис Григалис.

- Г-н Янис, актуальный сейчас вопрос в Латвии, а нужно ли было обнародовать «мешки ЧК»?

- Это нужно было делать раньше! А сейчас нужно было их просто сжечь! Ничего серьезного нет в этих «мешках». Нет там серьезных людей!

- Как же! А Президент Министров Латвии? Я говорю об Иваре Годманисе! Это вполне серьезный человек.

- Вы меня удивляете! Только ленивый не знал, что Годманис сотрудничал с КГБ. Он был завербован в 1988 году сотрудником 1 отдела. Это разведка. Никакой тайны не было. Никто не опровергал это! Я не могу точно сказать нюансы его вербовки, но он реально «работал» на КГБ.

- Подождите. Давайте разберемся! Вы сказали, что серьезных людей там нет. Значит, они были? Где тогда их карточки?

- В Москве. Часть этих «драгоценных мешков» была отправлена в Москву. Думаю, что там были реально серьезные и ценные агенты. Их Москва забирала в первую очередь.

- А почему не забрали другую часть «мешков ЧК»?

- Думаю, что просто не успели. Возможно, замешкались…Возможно, понадеялись на русское «авось».

- А почему Москва забирала «мешки» КГБ Латвии?

- А кто должен был? Вы думаете, что КГБ Латвии работало без ведома ЧК России? Да КГБ ЛССР «чихнуть» не могло без Москвы! Полный контроль. Например, нужно было завербовать крупного ученого из Латвии. Действительно, значимого ученого! Этим не КГБ ЛССР занималось, а приезжал «товарищ» из Москвы и все делал сам. Сам занимался вербовкой. Это происходило просто: приходил к нему на работу, ученого вызывали в кабинет директора и оставляли с «товарищем» из Москвы один на один. « Товарищ» показывал удостоверение и четко объяснял, что ученому следует делать. Поверьте, отказов не было! Сотрудники КГБ – серьезные и умнейшие люди. Он мог и пустить в ход шантаж, компромат. А мог предложить поездки за границу, хорошее место работы для его детей, повышение по службе и т.д.

- А часто прибегали к шантажу сотрудники КГБ?

- Конечно! Я знаю одного легионера времен ВОВ. Он умер в прошлом году, в очень почтенном возрасте. С ним интересная вышла история. Понятно, что он воевал не на стороне СССР. После войны он отсидел на Соловках, и жил потом спокойно в Латвии. Его разыскали и «предложили» поработать на органы КГБ. Вы понимаете, что он не мог отказаться? Вы понимаете, чем его шантажировали? Конечно, его прошлым. Он и не отказался. Его отправили за границу, благо иностранные языки знал, внедриться в английскую разведку. Естественно, обучив его.

- А как фамилия этого легионера?

- Пока его семья не хочет оглашать имя. Но могу сказать, что у них есть мысли опубликовать его дневники.

- А могли заинтересовать «агента» деньгами? Недавно, мне в интервью «товарищ агент» сказал, что денег никто не платил.

- Ерунда! Платили. Могли на «ставку» посадить, могли «премию» выдать на праздники. Но это очень серьезным агентам платили. Обычно, компромат. Например, поймали сына Вии Артмане на употреблении наркотиков, и он уже «агент».

- А можно подробнее?

- Для вас секрет, что Каспарс, сын нашей актрисы Вии Артмане «баловался» наркотиками? Да! Но он же где-то их покупал? У него и друзья такие же были. Один раз его поймала милиция в таком состоянии и «отправила» в КГБ. Понятно, что это заранее все было спланировано. Конечно, никто его не посадил, но информацию о людях, торгующих запрещенными веществами, он рассказал. Я не могу утверждать о том, скольких он «сдал», но дело такое было.

- Но вернемся к карточкам агентов. Например, Раймонд Паулс сказал, что он может появиться в «списках агентов». Лично мне не совсем понятны такие рассуждения! Он будет в списках или нет?

- Вы прямо берете « быка за рога». Однако! Я не знаю! Но могу сказать, что Раймонд Паулс часто бывал за границей в СССР, и конечно, к такому человеку был прикреплен «товарищ» из органов. Возможно, Раймонд и подписывал документы….совершенно не имея представления о них. Поймите, в КГБ существовал «месячный план»! Именно! Нужно было завербовать определенное количества агентов. И бывало, что давали подписать не объясняя. Хочешь поехать за границу – подписывай!

- Это правда, что агентами работали и девушки легкого поведения?

- Правда. Но их ловили на шантаж. В СССР не только «секса не было» (улыбается), а кто такая проститутка….Но это совсем просто. А вот были девушки, которые специально обучались хитрым «приемам»: они могли штатно работать в органах, а могли быть внештатными агентами. Их называли «медовая ловушка». Я видел некоторых. Там мужчина сам мечтал, простите, быть с такой: умна, сладка, красива. И подготовлена великолепно! Кстати, многие имели мужа. И работали.

- Меня мучает вопрос: Лаймы Вайкуле нет в списках. Но она же танцевала и пела в популярном баре гостиницы «Латвия». Да и в ресторане «Брас Перле» ее можно было увидеть. Как же ее органы обошли?

- Сложно сказать. Я могу предположить: многие карточки бесследно исчезли. Возможно, Лайма подсуетилась заранее.

- Я слушала, что была даже такса на изъятие карточек. Говорили, что пять тысяч у.е.

- Этого я не могу утверждать, но карточки изымались. Когда Латвия осталась с частью «мешков ЧК», то их надежно охраняли. Был выделен для хранения специальный домик на Домской площади. И ответственным «товарищем» за эти «мешки» был прокурор Улдис Стрелис. Следил крепко за документами. При нем и мысли не возникало «умыкнуть» карту агента. Да и интереса у народа было мало: шли пустые разговоры и мало кто верил, что обнародуют картотеку. Потом документы перешли в Бюро по защите Конституции. Вот там ими «занимался» г-н Камандыньш… Сложно сказать, но могло быть всякое. Я не присутствовал и утверждать не буду! Но карточки могли изъять те, которые в этом были заинтересованы.

- А почему г-н Годманис не изъял?

- Думаю, что он не верил, что их опубликуют. А потом, когда возник интерес, то уже такой власти не было.

- Есть вероятность того, что Москва расскажет о латвийских «мешках ЧК»?

- Вы при уме?

- Я спрашиваю. Я не была агентом и знать не могу!

- Конечно, нет! Москва никогда не рассекретит своих агентов! Потому что тогда она никого и нигде не завербует.

- А почему Латвия пошла на такой шаг?

- На этот шаг пошла Эстония, Литва и Латвия. Обнародовать позорное прошлое. Да, интерес есть. Но я думал, что будет много больше крика. Нет, все предельно спокойно. Но это же просто карточки. А вот если опубликуют другие документы…Например, отчет агента, который он писал собственной рукой, журналы по вербовке, то тогда дело примет иной ракурс. Там сложно будет отмыться. Но подождем мая. Кстати, советую прочесть книгу руководителя КГБ ЛССР Эдмунда Йохансона. Она называется « Записки генерала ЧК». Интересно. Но он не сказал о том, что при нем забирали «мешки ЧК». А он исключительно выполнял приказы из Москвы. Почему все «мешки» не забрали? Кто был реальным агентом? Эта тайна ушла с ним. Он почил в 2017 году. Уверен, что он знал всю правду!



