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Вещий сон: американец сорвал джекпот, доверившись сновидениям
11 января 2019, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
Житель американского Мэриленда Ричард Джойнер дважды сорвал джекпот на скачках. Свое везение Джойнер объяснил просто: по его словам, выигрышные цифры ему приснились, сообщает UPI.
Джойнер во второй раз сорвал джекпот, доверившись комбинации цифр, которую увидел во сне. На виртуальных скачках он поставил на лошадей, номера которых увидел во сне: 4, 8, 5 и 6.
В этот раз сумма его выигрыша составила 15 тысяч долларов. МЕжду тем, в сентябре прошлого года, благодаря вещему сну, Ричарду повезло много больше: тогда он выиграл 40 тысяч долларов.
"Всю жизнь мне снятся разные цифры, результаты каких-то важных событий и спортивных состязаний. Эти данные я потом использую в своих интересах", - прокомментировал Джойнер свою удачу.
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