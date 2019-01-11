Москва отреагировала на угрозы Александра Лукашенко

В Министерстве иностранных дел России в пятницу, 11 января, отреагировали на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик накануне сделал резонансное заявление об отношениях двух стран.

Лукашенко в минувший четверг заявил, что Москва в скором времени может потерять своего единственного союзника на западном направлении.

Мария Захарова в свою очередь заметила, что Белоруссия по-прежнему является партнером Российской Федерации и "надежным союзником" страны. Официальный представитель ведомства уточнила, что подобная позиция закреплена и в концепции внешней политики РФ, передает телеканал ТВЦ.