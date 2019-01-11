Эксперт оценил последствия возможного введения режима ЧП в США

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин оценил последствия возможного введения режима чрезвычайного положения на территории США президентом страны Дональдом Трампом.

По словам эксперта, это будет означать, что глава Штатов не смог договориться с Конгрессом. В результате Трамп получит доступ к средствам Минобороны страны, а подобных прецедентов не было уже около сорока лет.

В беседе с RT Ярыгин отметил, что впоследствии демократами будут инициированы иски по оспариванию полномочий президента США по введению ЧП. Кроме того, возникнут иски по расходованию бюджета министерства с целью выяснить, являются ли траты обоснованными. Специалист заметил, что демократам не удастся противостоять американскому лидеру в административном плане, однако они смогут сделать это в правовой сфере.