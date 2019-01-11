Туристы из России сорвались в ущелье на Бали

На Бали молодые российские туристы сорвались в ущелье. Согласно последней информации, Сергей Негинский и Алена Веронина ехали на одном байке, однако в какой-то момент мужчина потерял управление.

Посольство России в Индонезии уже подтвердило случившееся. Спасательные службы быстро нашли россиян и достали их из ущелья, сообщает местное издание The Jakarta Post. К спасательной операции были привлечены двенадцать сотрудников Денпасарского национального поисково-спасательного агентства.

У обоих пострадавших была диагностирована асфиксия. Мужчина и женщина в настоящий момент находятся в одном из местных госпиталей.