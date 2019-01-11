Рубль оказался самой недооценённой валютой в мире

The Economist признал, что индекс рубля на 70% ниже его справедливого значения. Это делает российскую валюту самой недооценённой в мире. Подсчитать показатель помог "индекс Биг Мака".

"Индекс Биг Мака" помогает подсчитать покупательскую способность валюты. Делается это, исходя из стоимости гамбургера Биг Мак сети ресторанов McDonald`s, сообщает Мир24. Подсчёт основывается на предположении, что список ингредиентов популярного гамбургера одинаков для всех стран, а потому на одну и ту же сумму, переведённую в другую валюту, в любой стране мира можно купить одинаковый объём товаров. Как результат - стоимость Биг Мака будет демонстрировать реальную стоимость той или иной валюты.

Исходя из подобных подсчётов, практически все мировые валюты являются недооценёнными. Рубль при этом занимает последнее место в списке, являясь недооценённым аж на 70% в сравнении с американским долларом. Предпоследнее место занимает украинская гривна. Переоценёнными издание признала лишь швейцарский франк, а также норвежскую и шведскую крону.