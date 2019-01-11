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Трамп заявил, что имеет полное право на введение в США режима ЧП
11 января 2019, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что имеет полное право ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы получить в обход Конгресса деньги на строительство барьера на границе с Мексикой.
Трамп подчеркнул, что если сделка с Конгрессом заключена не будет, то он, вероятнее всего, введет в США режим ЧП, передает в пятницу, 11 января, телеканал Fox News. В беседе с журналистами политик добавил, что в этом случае закон будет полностью на его стороне.
Сотрудники канала спросили, сколько еще Трамп готов ждать перед введением режима чрезвычайного положения. Политик ответил, что все должно решиться в течение нескольких дней.
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