Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил, что возможный отказ России компенсировать Беларуси налоговый маневр в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника на западном направлении.

Лукашенко: объединение РФ и Белоруссии в единое государство не обсуждается

Лукашенко призвал не увеличивать масштабы проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России, а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты, - сообщается на сайте belta.by.

Президент Беларуси сегодня на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений уже поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну. Он считает, что договорится если не с Литвой, то с Латвией.

Лукашенко подчеркнул, что в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России. "Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - сказал белорусский лидер.