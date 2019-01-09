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Богатейший человек в мире объявил о разводе с женой
9 января 2019, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Богатейший человек в мире, американский предприниматель Джефф Безос, чье состояние оценивается экспертами Forbes в 139,6 миллиарда долларов, объявил о разводе со своей женой Маккензи Безос.
Джефф и Маккензи Безос состояли в браке с 1993 года. Ранее, в 1980-х годах, они в одно время учились в Принстонском университете. Но познакомились лишь в 1992 году в Нью-Йорке. У пары четверо детей – приемная дочь и трое родных сыновей. И вот сегодня, 9 января, в твиттере Джеффа Безоса появилось совместное заявление супругов о разводе.
«Мы решили развестись и продолжить жить, оставаясь друзьями. У нас была прекрасная жизнь, как у супругов. А впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров. Мы останемся семьей и настоящими друзьями. Мы безмерно счастливы, что когда-то нашли друг друга. Мы глубоко благодарны за каждый год супружеской жизни. Даже если бы мы знали заранее, что через 25 лет разведемся, мы сделали бы это снова», - заявили Джефф и Маккензи Безос.
Маккензи Безос известна как писательница. В 2006 году она стала лауреатом Американской литературной премии за книгу «Испытание Лютера Олбрайта». Также она возглавляет Центр борьбы с травлей подростков в школах. О том, как супруги решат разделить совместно нажитое имущество, информации пока нет.
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