Американские критики нашли лучший фильм года

Главной картиной года стала картина «Наездник», которую снял китайский режиссер Хлой Чжао. Фильм возглавил список, составленный национальным обществом кинокритиков США. В него вошло все самое лучшее, что было в кинопрокате в 2018 году.

«Наездник» — это история о ковбое, который из-за травмы головы вынужден оставить карьеру наездника и дрессировщика лошадей.

Второе место критики отдали мексиканцу Альфонсо Куарону за его драму «Рома». На третьем месте оказался фильм «Пылающий», снятый режиссером Ли Чхан-доном (Южная Корея).

Лучшим актером американские критики назвали Итана Хоука, сыгравшего главную роль в «Дневнике Пастыря». Лучшей актрисой стала Оливия Колман. Режиссером года был признан Альфонсо Куарон.