На Украине рассказали, при каком условии армия страны сможет реализовать в Донбассе «хорватский сценарий». По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался Роман Синицын, волонтер, помогающий киевским силовикам.

В августе 1995 года хорватские войска провели наступательную операцию против Сербской Краины, которая завершилась ликвидацией данной республики. По словам Синицына, претворить в жизнь подобный сценарий в отношении ДНР и ЛНР мечтает большинство украинских офицеров, воюющих с начала конфликта в Донбассе. Это станет возможным «при ослаблении России», процитировал добровольца сайт «ПолитНавигатор».

Киев неотвратно обвинял РФ в помощи ополченцам Донбасса, Кремль данные утверждения опровергает. При этом в российском экспертном сообществе распространено мнение, согласно которому Москва может вмешаться в ситуацию, если власти Украины решат «зачистить» самопровозглашенные республики.