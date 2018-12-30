ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки

Украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения для ВСУ

Безсонов уточнил, что Вооруженные силы Украины ведут авиаразведку с помощью дронов на горловском направлении, и этим нарушают Минские соглашения, - передает РИА Новости.

По словам представителя ДНР, подразделения противовоздушной обороны ополчения ДНР несут службу в усиленном режиме, поскольку украинские силовики могут начать атаку, использовать беспилотники для нанесения ударов. "За прошедшие сутки зафиксированы полеты БПЛА противника на горловском направлении", — сообщил Безсонов.