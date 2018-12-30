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ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки
30 декабря 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Безсонов уточнил, что Вооруженные силы Украины ведут авиаразведку с помощью дронов на горловском направлении, и этим нарушают Минские соглашения, - передает РИА Новости.
По словам представителя ДНР, подразделения противовоздушной обороны ополчения ДНР несут службу в усиленном режиме, поскольку украинские силовики могут начать атаку, использовать беспилотники для нанесения ударов. "За прошедшие сутки зафиксированы полеты БПЛА противника на горловском направлении", — сообщил Безсонов.
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