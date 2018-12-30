Путин поздравил руководство Германии с наступающим Новым годом

Российский лидер Владимир Путин утром в воскресенье, 30 декабря, поздравил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Ангелу Меркель с наступающим Новым годом.

В поздравлениях Путин выразил надежду на то, что Россия и Германия будут продолжать активно работать по международной повестке дня, передает РИА "Новости".

Глава РФ также напомнил о наличии довольно значительного опыта сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в частности, в областях экономики, науки, культуры и образования.

По словам Владимира Путина, взаимодействие Москвы и Берлина имеет большое значение не только для двух государств, но и для Европы в целом.