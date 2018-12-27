Власти Италии планируют объявить режим ЧП из-за землетрясения на Сицилии

Итальянские власти в пятницу, 28 декабря, объявят режим чрезвычайного положения в связи с землетрясением, которое в ночь на среду произошло на севере провинции Катания (остров Сицилия). Сейсмологи рассказали подробности об извержении Этны

Введение режима ЧП позволит местным властям получить средства для необходимых работ и помощи пострадавшим. Об этом заявил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает информагентство Ansa.

Подземный толчок магнитудой 4.8 был зафиксирован в 3:19 по местному времени (5:19 мск) в окрестностях проснувшегося ранее вулкана Этна. В результате землетрясения пострадали 28 человек.