Макгрегор напоил посетителей паба в Дублине на 4 тысячи евро

Знаменитый боец Конор Макгрегор угостил всех посетителей одного из дублинских пабов алкоголем общей стоимостью в 4 тысячи евро. Ирландцы по достоинству оценили такой широкий жест.



Хозяин паба "Черная кузница" Лиам Флинн рассказал о знаменитом и щедром госте, сообщает Мир24. Владелец заведения остался очень хорошего мнения о Макгрегоре. Со слов Флинна, Конор пришёл в приподнятом настроении, раскрыл бумажник и курил всем посетителям виски. Также хозяин паба отметил, что борец никогда не забывал своих корней.



"Он купил порцию алкоголя для всех в пабе. Я думаю, что это было около 3500-4000 евро. Он такой порядочный, это невероятно!", - отзывается хозяин заведения о необычном посетителе.