СНБО Украины утвердил новые антироссийские санкции

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил решение о введении новых антироссийских санкций. По данным СНБО, санкции введены в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур.

Украинские СМИ раскрыли, что президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО сообщил, чт под санкции попадут несколько депутатов Госдумы, предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

В сообщении Совета отмечается, что эти физлица и юрлица якобы "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - передает РИА Новости.

Также украинские санкции введут ограничения против организаторов выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, связанных с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, после того как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу.

Для вступления ограничительных мер в силу президент Петр Порошенко должен подписать соответствующий указ.