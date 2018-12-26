Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой

В случае наступления Вооруженных сил Украины под Горловкой находящиеся на позициях в данном районе ополченцы ДНР должны будут продержаться до момента прибытия бронетехники. Об этом сообщается в видеорепортаже, выложенном пресс-службой армии республики.

Офицер ДНР с позывным «Мех» рассказал военным корреспондентам, что в настоящее время противник сосредотачивает силы на Горловском направлении. По словам мужчины, боевая задача защитников республики заключается в том, чтобы продержаться до подхода основных сил, если ВСУ начнут вторжение. Ополченцев прикрывают БМП-2. Расчетное время прибытия данной техники составляет пятнадцать – двадцать минут.

Сейчас боевые машины находятся в отапливаемых боксах, отметил «Мех». Офицер подчеркнул, что техника «заводится по щелчку», она готова выйти в нужный момент на позиции.