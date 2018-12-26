Актер Владимир Зеленский обсуждает с родными президентские амбиции

Украинский актер Владимир Зеленский рассказал, что думает по поводу выставления своей кандидатуры в качестве кандидата в президенты Украины и обсуждает президентские амбиции со своими родственниками.

Порошенко нет среди фаворитов президентской гонки на Украине

О намерениях актера Зеленского баллотироваться в президенты Украины, которые должны пройти в марте 2019 года, - сообщает «Гордон». По словам попудярного актера, он действительно серьезно рассматривает такую возможность, - сообщает Газета.ру.

«Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь...», — сказал Владимир Зеленский. Но, как он подчеркнул, говорить об этом сейчас пока рано.

Минувшим летом украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко говорил, что вместе с Зеленским и музыкантом Святославом Вакарчуком и он принять участие в президентских выборах на Украине.