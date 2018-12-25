Сейсмологи рассказали подробности об извержении Этны

Сейсмологи во вторник, 25 декабря, рассказали, как обстоит ситуация на Сицилии после извержения вулкана Этна. Ранее стало известно, что активность вулкана усилились в канун католического Рождества.

Представитель сицилийского центра Национального института геофизики и вулканологии Италии Борис Бенке отметил, что сейчас ситуация является "относительно спокойной". Уточняется, что разлом земной поверхности находится далеко от населенных пунктов на высоте около 2700 метров над уровнем моря.

Как отмечает РИА "Новости" , сейсмологи внимательно наблюдают за Этной. В ближайшее время эксперты отправятся к месту извержения, чтобы осмотреть его и сделать прогнозы.

Напомним, на Сицилии было зафиксировано около 150 подземных толчков различной силы.