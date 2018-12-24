Эксперты опасаются, что дефолт США может быть объявлен в течение 24 часов

Сегодняшние торги на Нью-Йоркской бирже открылись сильным падением котировок. Несмотря на заявления о достигнутом прогрессе в торговых переговорах между США и КНР, индексы продолжили падение.

Министр финансов США Стивен Мнучин обзвонил руководителей шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в стабильности ситуации на финансовом рынке. Банкиры заверили главу Минфина, что располагают «достаточной ликвидностью» для того, чтобы рынки продолжали нормально функционировать, сообщает РБК.

Тем не менее, эксперты отмечают, что в последний раз министр финансов США так суетился перед началом кризиса 2008 года. И в этот раз попытка американского Минфина успокоить волнения на рынках может возыметь прямо противоположный эффект, пишет Finmarket. А известный американский оппозиционер Гарольд Тернер уже призвал всех читателей своего сайта снять максимум наличных с банковских счетов, а также держать дома достаточный запас еды - тушенки, полуфабрикатов, а также воды, медицинских препаратов, бензина и патронов. «Если ничего не случится, деньги положите обратно на счет, а тушенку съедите», - заявил Тернер.

Стивен Мнучин сегодня провел совещание президентской рабочей группы по финансовым рынкам. Помимо этой суеты в американском Минфине в канун Рождества, эксперты связывают с возможным дефолтом и вывод американских войск из Сирии, а также присутствие практически всех авианосных ударных групп ВМФ США на своих базах, сообщает ИА Rex.