В МИД РФ прокомментировали обращение с просьбой сына Каддафи к Путину

Сын убитого главы Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам обратился с просьбой о политической поддержке к российскому лидеру Владимиру Путину. В МИД РФ прокомментировали просьбу к президенту России Владимиру Путину от сына свергнутого в 2011 году ливийского диктатора.

В российском внешнеполитеческом ведомстве заявили, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах, а Россия всех поддерживает. По данным Bloomberg, в начале декабря представитель сына Каддафи встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и передал через него письмо Владимиру Путину. В обращении сын бывшего лидера Ливии, недавно вышедший из тюрьмы по амнистии, "объяснил свое видение" ситуации в стране и попросил политической поддержки.

По некоторым данным, Саиф аль-Ислам Каддафи планирует принять участие в выборах, которые ООН намерена провести в Ливии в 2019 году.

Саиф аль-Ислам Каддафи окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. После смерти отца во время гражданской войны в 2011 году он был схвачен повстанцами и передан под суд, который приговорил его к смерти по делу о подавлении беспорядков. Его освободили в середине 2017 года по аминистии. Но Международный уголовный суд все еще разыскивает Саифа аль-Ислама Каддафи по обвинению в том числе в преступлениях против человечности.