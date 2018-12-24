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Коломойский даст денег и Тимошенко, и Ляшко, лишь бы Порошенко не выиграл выборы
Украинский олигарх готов поддержать любого кандидата, кроме действующего президента
24 декабря 2018, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский олигарх Игорь Коломойский готов поддерживать любых кандидатов в президенты Украины, лишь бы власть не досталась действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Казалось, Коломойский поддержит Юлию Тимошенко. Но топерь бизнесмен заявил, что готов оказать финансовую помощь любому кандидату, чтобы не допустить прохождение Порошенко во второй тур президентских выборов.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону Игорь Коломойский сказал о готовности профинансировать не только Зеленского и Тимошенко, но Гриценко и даже Ляшко. "Скажу вам больше: я болею даже за Ляшко", — заявил он и пояснил:
"Я болею за всех, кто опередит Порошенко в первом туре. Если это будут пять человек, то я буду счастлив. Ющенко на выборах 2010 года какое занял, пятое? Вот я хочу, чтобы теперь Порошенко почетное шестое занял".
Согласно опросам, Юлия Тимошенко лидирует в предвыборной гонке. Хотя она еще и не объявлена.
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