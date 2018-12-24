Специальный представитель США на Украине Курт Волкер может приехать в Москву при определенных условиях. Американский дипломат призвал Россию освободить задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе моряков. США выделят Украине 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе

Украинские моряки, задержанные российскими пограничниками во время подхода к Крыму, сейчас находятся в московских СИЗО.

Курт Волкер надеется, что из освободят до Рождества. Он призвал российские власти освободить украинских моряков в качестве "жеста доброй воли". Спецпредставитель США на Украине полагает, что в России не собираются усугублять ситуацию.

По словам американского дипломата, сейчас его визит в Россию невозможен, но он мог бы приехать в Москву в приближающемся новом году, но при условии, если моряков освободят, - передал телеканал "1+1".

Волкер напомнил, что российский президент Владимир Путин заявил о законном процессе, через который должны пройти украинские моряки и выразил надежду, что это будет сделано в ближайшее время.