Россиянин пригнал на переработку в Норвегию четыре вагона пластиковых бутылок

Житель Петрозаводска Борис Соколов пригнал на переработку в Норвегию четыре вагона пластиковых бутылок. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал российский журналист Андрей Караулов.

«В Норвегии можно сдавать бутылки на вторичную переработку. Гражданин России Борис Соколов, из Петрозаводска, доставил в пункт сбора четыре вагона пластиковых бутылок! Сейчас вагоны находятся на границе и подходят таможенные формальности», - написал Караулов.

По словам журналиста, «как только Соколов узнал о возможности платной сдачи бутылок, он стал собирать их везде». Андрей Караулов выразил надежду на то, что после урегулирования формальностей россиянин получит причитающееся ему вознаграждение. Это примерно 100 тысяч евро.