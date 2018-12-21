//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Расследование дела футболистов Мамаева и Кокорина завершено
- Александр Малинин не поехал в поселок под Екатеринбургом на похороны отца
- Сергей Лазарев признался, что сынишка довел его до слез
- Игорь Николаев продемонстрировал архивное фото Аллы Пугачевой из Японии
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Видео, как двухлетний ребенок спас брата-близнеца
21 декабря 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
Родители двухлетних братьев-близнецов из американского штата Юта выложили в сеть фрагмент леденящей душу, но весьма поучительной видеозаписи, почему нельзя оставлять детей без присмотра.
Видеокамера, установленная в детской комнате, запечатлела страшный момент: игравшие без присмотра двухлетние малыши уронили комод, и он упал на одного из братьев. Родителей не было поблизости, никто не пришел на помощь малышам. К счастью, второй ребенок оценил ситуацию и сумел сообразить, что брата надо спасать. И у него хватило силенок, чтобы сдвинуть с места упавшую мебель и дать брату возможность выбраться.
Эта запись лучше всяких поучительных лекций способна убедить любого безответственного родителя в том, что оставлять малолетних детей без присмотра может быть смертельно опасно.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
США намерены следить за русскими в Арктике при помощи самолетов
//В мире
Латвия: в архивах КГБ найдены имена митрополита, политиков, писателей
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
Максим Матвеев считает свою жену Елизавету Боярскую чудом и прекрасной женщиной
//Общество
Кот Мостик оказался на 3-й строчке рейтинга хвостатых, запомнившихся в 2018 году
//Новости партнеров
//В мире
В Крыму призвали серьезно относиться к звучащим из Киева заявлениям
//В мире
//Общество
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Герой России: Экипаж МКС может приготовить оливье даже на орбите
//В мире
РФ провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявили в США
//В мире
Эксперт оценил предложение депутата Рады объявить войну России
//Общество
В России появилась новая профессия - инвестиционный консультант
//В мире
//Наука
//В мире
Пушков об увольнении Трампом Мэттиса: Стабильнось в Вашингтоне не ночевала
//Общество
//В мире
//Общество
//В мире
Киевский писатель рассказал о пользе потери Крыма и части Донбасса для Украины
//Политика
Александр Малинин не поехал в поселок под Екатеринбургом на похороны отца