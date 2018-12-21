Видео, как двухлетний ребенок спас брата-близнеца

Родители двухлетних братьев-близнецов из американского штата Юта выложили в сеть фрагмент леденящей душу, но весьма поучительной видеозаписи, почему нельзя оставлять детей без присмотра.

Видеокамера, установленная в детской комнате, запечатлела страшный момент: игравшие без присмотра двухлетние малыши уронили комод, и он упал на одного из братьев. Родителей не было поблизости, никто не пришел на помощь малышам. К счастью, второй ребенок оценил ситуацию и сумел сообразить, что брата надо спасать. И у него хватило силенок, чтобы сдвинуть с места упавшую мебель и дать брату возможность выбраться.

Эта запись лучше всяких поучительных лекций способна убедить любого безответственного родителя в том, что оставлять малолетних детей без присмотра может быть смертельно опасно.