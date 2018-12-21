Предсказаны катастрофические последствия возможной диверсии Киева против ДНР

Удар украинских военных по заводу «Стирол», расположенному на территории контролируемой властями ДНР Горловки, приведет к катастрофическим последствиям. Такой прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный эксперт Игорь Никулин.

Некоторое время назад власти самопровозглашенной республики заявили, что Киев готовит диверсию на экологически опасных объектах с целью обвинения России и Донецка. По словам Игоря Никулина, ставшего собеседником «МК», если Украина атакует «Стирол» и фильтровальные станции, в Донбассе произойдет экологическая катастрофа. Взрыв большого объема хлора приведет к заражению «колоссальной площади» и отравлению тысяч людей. Эксперт предрек, что на ликвидацию последствий предполагаемой диверсии может уйти не один месяц.

Ранее в пятницу сообщалось, что политолог Михаил Погребинский раскрыл роль будущих выборов президента Украины в вероятном признании Москвой республик Донбасса.