На Украине заявили, что боевые возможности ВМС страны повышаются

Министр обороны Украины Степан Полторак утром в пятницу, 21 декабря, сделал важное заявление. По его словам, в скором времени боевые возможности военно-морских сил страны будут существенно повышены.

Полторак отметил, что был создан боеспособный воинский коллектив, уровень подготовки, ответственности и патриотизма которого является очень высоким. По словам министра, ярким примером этого является переход украинских кораблей в Азовское море через Керченский пролив, передает РИА "Новости"

Кроме того, отмечается, что в корабельный состав страны приняли четыре малых бронированных артиллерийских катера, а в скором времени на Украине пройдут испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр".