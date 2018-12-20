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Российские дипломаты посетили в тюрьме гражданку РФ Марию Бутину
20 декабря 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданку России Марию Бутину, задержанную в США за якобы несанкционированную работу иностранным агентом, посетили в тюрьме дипломаты из РФ. Молодая женщина все еще находится в одиночной камере.
Согласно последней информации, дипломаты потребовали от руководства американской тюрьмы максимально гуманного отношения к россиянке и прекращения применения против нее необоснованно жестких мер содержания, передает утром в четверг, 20 декабря, ТАСС.
Напомним, Мария Бутина была задержана в июле 2018 года в Вашингтоне. Ее обвинили в проникновении в компании, которые оказывают прямое влияние на политику США. Кроме того, она обвиняется в работе незарегистрированным иностранным агентом.
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