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Российские дипломаты посетили в тюрьме гражданку РФ Марию Бутину

20 декабря 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Российские дипломаты посетили в тюрьме гражданку РФ Марию Бутину
фото: pixabay.com

Гражданку России Марию Бутину, задержанную в США за якобы несанкционированную работу иностранным агентом, посетили в тюрьме дипломаты из РФ. Молодая женщина все еще находится в одиночной камере.

СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Согласно последней информации, дипломаты потребовали от руководства американской тюрьмы максимально гуманного отношения к россиянке и прекращения применения против нее необоснованно жестких мер содержания, передает утром в четверг, 20 декабря, ТАСС.

Напомним, Мария Бутина была задержана в июле 2018 года в Вашингтоне. Ее обвинили в проникновении в компании, которые оказывают прямое влияние на политику США. Кроме того, она обвиняется в работе незарегистрированным иностранным агентом.

 

 

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Томские врачи спасли ребенка, в бронхе которого застрял пельмень

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Пушков призвал не радоваться раньше времени решению США о выводе войск из Сирии

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Российские дипломаты посетили в тюрьме гражданку РФ Марию Бутину

Российские дипломаты посетили в тюрьме гражданку РФ Марию Бутину

Гражданку России Марию Бутину, задержанную в США за якобы несанкционированную работу иностранным агентом, посетили в тюрьме дипломаты из РФ. Молодая женщина все еще находится в одиночной камере.

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Секс-куклы добрались и до Германии

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Проблема стремительного роста популярности в мире секс-кукол серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. Японские эксперты уже бьют тревогу – куклы толкают Японию к вымиранию. В немецком городе Шпайер открылся первый в Германии бордель с куклами.  Владелец доволен бизнесом.

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В Британии появилась новая работа Бэнкси

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Японцев удивили наши рыбные консервы

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Арктика становится «внутренним озером» России

Арктика становится «внутренним озером» России

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Израилю нужны русские яйца

Израилю нужны русские яйца

В Израиле гордятся тем, что поставляют в нашу страну многие продукты: картофель, морковь, лук. Однако Израиль заинтересован в импорте яиц из России. В Израиле их острая нехватка. Несколько лет назад бизнесмены этой страны пробовали закупать их на Украине, но дело закончилось скандалом.

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Организму нужен магний

Организму нужен магний

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«Недетская» детская инфекция

«Недетская» детская инфекция

Среди инфекций корь занимает особое место. Ею в настоящее время заболевают не только дети, но и взрослые. Корь – болезнь инфекционного характера, вызываемая вирусом, при которой возникают интоксикация, лихорадка, сыпь, поражаются слизистые оболочки органа зрения и дыхательных путей.

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Белорусам запретили молиться в храмах украинской автокефалии

Белорусам запретили молиться в храмах украинской автокефалии

Белорусская православная церковь не поддержала объединенный украинский собор. С таким заявлением публично выступил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергий Лепин.

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США расширяют санкции против России

США расширяют санкции против России

Соединенные Штаты расширили в среду санкционные списки в отношении России за "продолжающееся игнорирование международных норм". С таким утверждением выступило министерство финансов США.

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Дедушка Оззи – незаурядный клоун

Дедушка Оззи – незаурядный клоун

3 декабря Джону Осборну, известного под кличкой Оззи, исполнилось 70 лет. День рождения старикан празднует в туре под названием «Больше никаких гастролей – 2» (концерты в Европе и США расписаны до лета), и сейчас никто не сможет поручиться, что и у этого «прощания» не будет продолжения.

//Спорт

Вяхирева – это наш Месси

Вяхирева – это наш Месси

Мы не видели этого 10 лет, и вот женская сборная России снова рубилась в финале ЧЕ по гандболу. Но проиграла француженкам. Вообще тут ситуация странная. Ведь ни Россия, ни Франция никогда не выигрывали женский чемпионат Европы. При том, что эти сборные схлестнулись на Олимпиаде в Рио.

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Как быстро плывёт Россия!

Как быстро плывёт Россия!

Сборная России по плаванию отлично выступила на чемпионате мира на короткой воде в Ханчжоу. Только американцы оказались выше, но с ними всё понятно. За сборную США давно не выступает Майкл Фелпс, наказан Райан Лохте. Там сногсшибательные эстафеты, молодая поросль, другое поколение.

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На Донбассе замечены британские спецназовцы

На Донбассе замечены британские спецназовцы

В Управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что в Донбассе на горловском направлении присутствуют военнослужащие британского спецназа SAS.

//Спорт

На хоккее в Питере 71 381 зритель!

На хоккее в Питере 71 381 зритель!

Это рекорд для отечественного хоккея! Столько зрителей собралось 16 декабря в Санкт-Петербурге на матче Россия – Финляндия (5:0) в рамках Кубка Первого канала. В хоккей играли на футбольной «Газпром Арене». Прошлый рекорд отечественного хоккея – 55 000 зрителей. Это произошло 5 марта 1957 г.

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Старые знакомые и молодые звёзды

Старые знакомые и молодые звёзды

В 1/16 финала Лиги Европы «Зениту» предстоит сразиться с турецким «Фенербахче», а «Краснодару» – с немецким «Байером». Петербуржцы первый матч проведут в Стамбуле 12 февраля, краснодарцы – дома 14-го. Для двух лидеров РПЛ футбольный год начнётся раньше, чем для остальных.

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Красиво. Ярко. Бессмысленно

Красиво. Ярко. Бессмысленно

Последний тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы наглядно подтвердил неутешительный факт: минувшая осень стала для наших клубов одной из самых неудачных за последние годы. Из пяти российских команд, съездивших на прошлой неделе в Европу, четыре проиграли с общим счётом 0:8.

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Нога Акинфеева, прорыв Черышева и железный Игнашевич

Нога Акинфеева, прорыв Черышева и железный Игнашевич

Каким стал 2018 год для сборной России? «Аргументы недели» – о том, чем он запомнится стране, вспомнившей, что такое по-настоящему болеть за свою команду. Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4). Да, «поставили автобус». Да, нанесли втрое меньше соперника ударов и лишь однажды попали в створ.

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В Японии мужчина целый год жил с мертвой женой

В Японии мужчина целый год жил с мертвой женой

В Японии 74-летний пенсионер из префектуры Фукуока больше года просуществовал с трупом своей пожилой супруги, умершей в октябре 2017 года. Об этом сегодня сообщает портал Asia One.

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Волонтёры получили по заслугам

Волонтёры получили по заслугам

13 и 14 декабря в Москве на территории «Цифрового делового пространства», который находится по адресу ул. Покровка, дом 47, состоялся ежегодный «Креатив-форум». В этом году он проходил в 3-й раз и посвящён был Году добровольца. 340 тыс. волонтёров участвуют в добровольческой жизни столицы.

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Круглый год на переднем крае

Круглый год на переднем крае

2018 год в России был Годом добровольца. И хотя это движение в стране существовало до этого и продолжится после, 2018‑й принёс много нового в жизнь волонтёров. «АН» несколько лет рассказывают о волонтёрских инициативах и проводят собственную благотворительную премию «Сможем вместе!».

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