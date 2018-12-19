Общежития для российских военных на Курилах тревожат Японию

Япония выразила России протест из-за строительства общежитий для военных и их семей на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Это аргументируется усилением военного присутствия России на северных территориях, к которым японцы относят четыре острова южных Курил: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

До конца года в общежития на Итурупе переедут 188 семей военнослужащих-контрактников Восточного военного округа, ещё три общежития планируется построить в следующем году, - передаёт слова начальника пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковника Александра Гордеева "КоммерсантЪ".

Напомним, в ноябре японский премьер заявил, что страны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года. Японские граждане одобрили такое решение. Среди россиян также возросла поддержка передачи спорных островов Японии. Согласно опросу агентства "Левада-центр", 17% опрошенных скорее поддержали бы передачу островов Японии, 74% — скорее нет.