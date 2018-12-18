У юго-западного берега Великобритании сел на мель российский сухогруз «Кузьма Минин». На борту застрявшего судна находилось 18 членов экипажа, все – граждане РФ. Угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

Шестнадцатитонный российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель буквально в нескольких метрах от берега в районе пляжа Джиллингваз в Корнуолле. Причиной инцидента, по словам судовладельца, стали неблагоприятные погодные условия в бухте Фалмут.

Рядом с севшим на мель кораблем работают британские службы: береговая охрана, буксир, лоцманское и спасательное суда. Они проводят работу к тому, чтобы снять корабль с мели во время отлива. Их работу осложняет плохая погода и сильный ветер в районе происшествия. Если сегодня вытолкать корабль на воду не удастся, специалисты повторят попытку во время завтрашнего прилива, сообщает РИА Новости.