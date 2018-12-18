Правосека Игоря Коцюрубу убили во львовском городе Червоноград

Бывшего руководителя "Правого сектора", запрещенной в России украинской радикальной организации, Игоря Коцюрубу нашли с раненным с особой жестокостью городе Червоноград Львовской области.

"Правосек" скончался в реанимации, - сообщило украинское издание "Корреспондент.net". Председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец обратилась к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. "Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жестко наказаны", — написала она в Facebook.

Игорь Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане во время "оранжевой революции", - сообщает РИА Новости. Весной 2014 года он какое-то время был лидером львовских правосеков. До 2015-го руководил общественным формированием по охране правопорядка во Львове "Афганская сотня". Был председателем Украинской ветеранской организации и членом Народного совета Украины.

В 1993 году Коцюруба заявил, что мечтает устроить для русских во Львове Варфоломеевскую ночь.