Путин: ситуация в Сирии постепенно стабилизируется

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 декабря, заявил, что ситуация на территории Сирии постепенно стабилизируется. Об этом политик сообщил в рамках выступления на коллегии Минобороны.

По словам Владимира Путина, после разгрома ключевых группировок боевиков ситуация в стране улучшилась. "Бандиты, однако, еще пытаются огрызаться", – передает РИА "Новости" слова российского лидера.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце прошлого года стало известно о победе над организацией "Исламское государство", которая запрещена на территории РФ. В настоящий момент в отдельных районах страны продолжаются операции против боевиков.