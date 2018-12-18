Санта-Клаус планирует сделать подарки Путину и Трампу

Волшебник из Лапландии, символ католического Рождества Санта-Клаус признался, что планирует сделать подарки главам России, Финляндии и США Владимиру Путину, Саули Ниинисте и Дональду Трампу.

Санта-Клаус заявил, что планирует сохранить в тайне свои подарки, однако Путин, Ниинисте и Трамп при желании смогут сами

Напомним, волшебник в течение года живет в собственной резиденции, которая находится в деревне Санта-Клауса на Полярном круге. Отмечается однако, что Санта-Клаус также проживает в сказочном мире историй, где его соседями являются различные животные и эльфы.