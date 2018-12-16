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Порошенко поручил контрразведке выявить чиновников, у кого есть родные в России
16 декабря 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко в ходе своей пресс-конференции поручил главе СБУ Василию Грицаку выяснить, у кого из украинских госслужащих имеются родственники - россияне. Не исключено, что у очень многих украинских чиновников в России живут родные люди.
Петр Порошенко пригрозил таким госслужащим увольнением. Украинский президент заявил, что госслужащие, в первую очередь - правоохранители, у кого есть родственники с гражданством РФ, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.
Президент Украины Петр Порошенко уже подтвердил наличие российского гражданства у родственников первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.
Напомним, в украинских СМИ писали о скандальной ситуации с лекарственными препаратами, обвинив Семочко в их дефиците лекарственных препаратов, в СБУ подозревает в госизмене - его супруга и дочь имеют гражданство РФ.
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