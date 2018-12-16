В Грузии прошла церемония инаугурации президента Саломе Зурабишвили
16 декабря 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Грузии состоялсь церемония инаугурации новоизбранного президента страны Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили победила на выборах и стала пятым грузинским президентом.
Церемония инаугурации прошла в городе Телави во дворце грузинского короля Ираклия II. Новый президент произнесла клятву. После прозвучал гимн Грузии и было произведено несколько артиллерийских залпов.
Впервый Грузии возглавила женщина. Зурабишвили во втором туре президентских выборов, который прошел 28 ноября, поддержали 59,52% избирателей — 1,1 миллион человек. В первом туре ни один из кандидатов не смог набрать нужных 50% голосов. Соперник Саломе Зурабишвили Григол Вашадзе получил во втором туре 40,48% голосов. Он заявил, что не признает итоги выборов.