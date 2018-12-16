Более 260 человек погибли, пытаясь пробраться через границу США

Свыше 260 человек погибли при попытке нелегально перебраться на территорию США через границу этой страны с Мексикой. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC со ссылкой на доклад США.

Большая часть погибла вне территории США. Причиной смерти большинства из них стал перегрев от жары. Отмечается, что 50 человек утонули при попытке переплыть реки на границе между США и Мексикой.

Однако, число зафиксированных смертей нелегалов в 2018 году немного меньше, чем в предыдущих. Например в 2016 году при попытке незаконно пересечь границу скончались 329 человек.