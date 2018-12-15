Порошенко поедет получать томос вместе с Епифанием

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в начале января вместе с избранным сегодня главой «новой церкви» Епифанием намерен получить в Стамбуле томос об автокефалии из рук Константинопольского патриарха Варфоломея.

«Разрешите представить новоизбранного предстоятеля – митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос», - заявил сегодня украинский лидер, выступая перед соотечественниками на Софийской площади в Киеве после завершения «объединительного собора», прошедшего сегодня за закрытыми дверями.

Ранее украинские власти неоднократно декларировали политику невмешательства в религиозные дела, однако же постоянно продолжают вмешиваться, провоцируя церковный и гражданский раскол, пишет РИА Новости.