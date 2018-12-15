«Желтые жилеты» расходятся с Елисейских Полей

Участники митинга «желтых жилетов», проходившего сегодня на Елисейских Полях в Париже, начали расходиться по домам из-за начавшегося дождя и примененного полицией слезоточивого газа.

Согласно сообщениям французской полиции, в сегодняшней акции протеста в Париже приняли участие меньше трех тысяч человек. Тем не менее, полиция применила слезоточивый газ против манифестантов. Сообщается, что практически все пространство Елисейских Полей, где проходила основная акция протеста, до сих пор застилает газ, повисший в воздухе.

Также сообщалось, что в ходе сегодняшнего митинга в Париже и пригородах полиция задержала около сотни человек. Еще более шестидесяти протестующих взяты под стражу, сообщает РИА Новости.