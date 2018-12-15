Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов в свой адрес

Украинский боксер Александр Усик, ранее выразивший готовность лично встать на защиту Киево-Печерской лавры и канонической церкви, ответил на агрессивные высказывания радикалов в свой адрес.

Агрессивные заявления с угрозами стали поступать в адрес Александра Усика после того, как абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе высказался, что встанет на защиту Киево-Печерской лавры и канонической церкви на Украине.

«Усик заявил, что будет защищать лавру от нас? Он думает, что там все будет по правилам? Здесь чемпион может и с проломленной головой остаться», - заявил, в частности, один из представителей радикально настроенных украинских националистов в своем фейсбуке.

«Защищать слабого – это нормально, это должен делать здравый человек. Если вы идете по улице и видите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту. Почему какие-то радикально настроенные люди должны куда-то идти и что-то забирать? Где вообще полиция и закон? Естественно, я встану на защиту своего дома, своей веры», - приводит ответ украинского боксера РИА Новости.