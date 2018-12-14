Лукашенко сообщил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко не поддержал его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на территории Донбасса.

Лукашенко ранее отмечал, что Минск готов заняться контролем на границе РФ и Украины, а также сопровождать избирательный процесс в Донбассе. Политик также предлагал обсудить возможность проведения совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в ДНР и ЛНР.

Александр Лукашенко признался, что уже готов был "как пограничник стоять на той границе", потому что к нему "нормально относятся" и русские, и украинцы. Однако те, кому в первую очередь надо прекратить войну, отвергают подобную идею, передает РИА "Новости" слова президента Белоруссии.