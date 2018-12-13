Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к "жесткому Brexit". Об этом немецкий дипломат сообщил днем в четверг, 13 декабря, в рамках своего выступления в бундестаге.

Маас подчеркнул, что нерегулируемый выход Великобритании из Евросоюза будет иметь крайне серьезные последствия. Жесткий вариант не отвечает интересам ни Лондона, ни Берлина, ни Европы в целом. Однако, по словам министра, ФРГ продолжает готовиться и к такому исходу, чтобы "худший вариант" не застал страну врасплох, передает РИА "Новости"

Как отметил Хайко Маас, накануне в рамках заседания правительства ФРГ удалось принять сразу два законодательных пакета, с помощью которых для граждан будет обеспечена максимально возможная юридическая ясность даже при не самом удачном раскладе.