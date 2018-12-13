Обнародованы детали возможного «сирийского сценария» Киева в воюющем Донбассе

Украинские власти намерены реализовать в Донбассе «сирийский сценарий». Такое заявление сделал Игорь Немодрук, отставной военный самопровозглашенной ДНР.

Немодрук, ставший собеседником «ПолитНавигатора», полагает, что Киев попытается последовать «сирийскому примеру, где бездоказательно обвиняли Россию в химических атаках».

Схожего мнения придерживается и отечественный эксперт Игорь Коротченко. Он предрек, что украинская сторона может претворить в жизнь сценарий «Белых касок» в Сирии. Реализация этого сценария в Донбассе предполагает подрыв киевскими диверсантами резервуара с химическим веществами в Мариуполе и последующее обвинение в случившемся ополченцев. Данная провокация станет подходящим поводом для военного наступления на неподконтрольные украинскому руководству территории, заявил Коротченко в эфире телеканала «Россия-1».