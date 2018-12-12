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В Киеве раскрыли будущее жителей Донбасса после его возвращения в состав Украины
12 декабря 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Жителям Донбасса после возвращения региона в состав Украины предстоит пройти через процедуру «самой большой и страшной люстрации». С таким заявлением некоторое время назад выступил Анатолий Матиос, главный военный прокурор соседнего государства.
Представитель официального Киева выразил уверенность в том, что рано или поздно власти Украины смогут восстановить контроль над территориями на востоке страны, которые занимают непризнанные ДНР и ЛНР. После этого, по словам Матиоса, пройдет люстрация, которая затронет несколько миллионов человек, в настоящее время являющихся гражданами республик. Прокурор пообещал, что люстрация будет «самой большой и страшной», пишет «ПолитНавигатор».
Ранее в среду сообщалось, что отечественный эксперт Вадим Самодуров объяснил бессмысленность новых рестриктивных мер ЕС в отношении лидеров Донбасса.
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