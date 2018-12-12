Политолог озвучил выгоду Порошенко от вероятного зимнего штурма Донбасса ВСУ

Объяснена выгода Петра Порошенко от возможного наступления киевских силовиков в Донбассе, об угрозе которого ранее на текущей неделе предупредили ополченцы ДНР. По данному вопросу высказался политолог Олег Бондаренко.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении разведки непризнанной республики, Вооруженные силы Украины намерены в середине декабря осуществить двухдневную операцию на юге Донецкой области. Началу вторжения должна предшествовать провокация на одном из химических предприятий, работающих на территории Мариуполя.

Олег Бондаренко, ставший собеседником «ПолитНавигатора», отметил, что наступление на Донбасс позволит украинскому лидеру Петру Порошенко достичь своей цели – продлить военное положение и максимально приблизить сроки действия данного режима к 31 марта. На эту дату намечены выборы президента соседнего государства. Согласно точке зрения Бондаренко, для Порошенко крайне важно «внести военное положение в контекст» своей кампании.