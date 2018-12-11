В Мозамбике дипломированных колдунов больше чем врачей

Колдунам и магам везде живется неплохо, но вот в Мозамбике данный вид деятельности вообще возведен в официальный ранг и государство даже выдает лицензии. Представляете, на вопрос: «А кем вы работаете?» - вы отвечаете: «Маг, просто маг».

Местные жители, предки которых были племена бушменов и банту, верят, что наш мир населяют духи, которые часто поселяются в человеке и их оттуда непременно нужно изгнать.









Поэтому, сходить к шаману, чтобы провести сеанс экзорцизма, это для местных все равно, что в поликлинику к участковому врачу заглянуть. Да и к настоящему врачу попасть-то гораздо сложнее, ведь колдунов и шаманов в десятки раз больше, чем дипломированных врачей. Тем более, что у врача, кроме как про здоровье ничего и не узнаешь, а у колдуна можно что угодно попросить, не бесплатно конечно.

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