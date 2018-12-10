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США призвали выйти из «Северного потока-2» всех участников проекта
10 декабря 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон считает газопровод «Северный поток-2» угрожающим европейской безопасности и призывает всех выйти из этого проекта.
«Газопровод «Северный поток-2» является политическим инструментом для оказания давления на Европу. Наша оппозиция этому проекту основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европы. Мы призываем все стороны выйти из этого проекта», - заявил Фрэнсис Фэннон.
Ранее в США уже неоднократно заявляли, что газопровод «Северный поток-2» является геополитическим проектом. США выступает на стороне Украины, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию после завершения строительства газопровода, сообщает RT.
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