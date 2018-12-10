В ДНР заявили о скором масштабном наступлении ВСУ

На юге Донецкой области сосредоточены 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники. Их наступление может начаться 14 декабря, заявили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

«Вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь сосредоточены более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов, 12 РСЗО «Смерч». Наступление может начаться утром 14 декабря», - заявил сегодня заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин уточнил, что наступлению будет предшествовать провокация на металлургическом комбинате в Мариуполе. Судя по количеству хранящихся там запасов аммиака, масштабы заражения могут достичь 15 километров. После этого в наступление перейдут подразделения 128-й и 79-й бригад ВСУ, их целью будет являться выход к российской границе, передает слова представителя ДНР РИА Новости.