Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ
10 декабря 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко днем в понедельник, 10 декабря, поставил свою подпись под законом о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и Российской Федерации.
Соответствующую информацию Порошенко предоставил сегодня на своей странице в социальной сети Twitter, опубликовав снимок с надписью "Подписано!".
Напомним, ранее закон о прекращении договора о дружбе с Россией подписал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. 6 декабря текущего года украинский парламент выступил за официальное принятие вышеуказанного закона.