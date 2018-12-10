Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Украинский лидер Петр Порошенко днем в понедельник, 10 декабря, поставил свою подпись под законом о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и Российской Федерации.

Соответствующую информацию Порошенко предоставил сегодня на своей странице в социальной сети Twitter, опубликовав снимок с надписью "Подписано!".

Напомним, ранее закон о прекращении договора о дружбе с Россией подписал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. 6 декабря текущего года украинский парламент выступил за официальное принятие вышеуказанного закона.